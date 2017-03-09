Поранених під Зайцевим волонтерів прооперовано, загрози їхньому життю немає

Про це повідомили у прес-центрі штабу АТО в Facebook.

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«8 березня, внаслідок обстрілу російсько-окупаційними військами, неподалік Зайцевого зазнали поранення волонтери благодійного фонду «Батальон Волонтер» Юлія Толмачова та Сергій Адам’як. Протягом години поранених доставили до Бахмутської центральної районної лікарні, де їх прооперували військові лікарі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Толмачова дістала вогнепальне осколкове поранення м’яких тканин голови та струс головного мозку легкого ступеня. Її колега Адам’як зазнав важкого вогнепального поранення лівої руки.

Повідомляється, що оперативне втручання пройшло без ускладнень. Загрози життю обох пацієнтів немає. О 17-й годині їх евакуювали до Дніпра.