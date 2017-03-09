В Україні знизилися показники захворюваності на грип та ГРВІ

Як повідомили УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, за 9-й тиждень 2017 року (27.02 – 05.03.2017) захворіло на грип та ГРВІ 175 946 осіб, із них 67,6 % – діти віком до 17 років. Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 413,1 на 100 тисяч населення, що менше на 7 % від показника минулого тижня та аналогічних періодів останніх п’яти сезонів спостереження.

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Госпіталізовано 6 069 осіб – 3,4 % від захворілих.

На 9-му тижні летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (793,2), найменший – у Закарпатській (244,0 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищений; темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років знизився на 12,6 % та 4,3 % відповідно.

Проведено 288 досліджень зразків матеріалу від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 37,2 % випадках отримані позитивні результати. Серед виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують віруси парагрипу (42 %), також визначені РС-віруси (40 %), аденовіруси (18 %).

З початку епідемічного сезону методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) досліджено 3 341 зразок матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед яких у 39,9 % визначено РНК вірусу грипу.

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В поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А(H3) сезонний, частка якого дорівнює 71 %.

Протягом звітного тижня в Запорізькій, Одеській, Сумській, Харківській та Хмельницькій областях при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу типу А та В.

З початку епідемічного сезону проти грипу вакциновано 106 209 осіб, що становить 0,3 % від загальної кількості населення країни. Серед всіх щеплених частка дітей становила лише 19 %. Із загальної кількості осіб із груп епідеміологічного та медичного ризику (8,6 млн.) було вакциновано лише 0,9 %.