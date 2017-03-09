Україна лідирує за рівнями материнської та малюкової смертності у Європі – ЮНІСЕФ

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

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«За даними міжнародного оцінювання, у 2015 році в Україні було 120 випадків материнської смертності, у той час як у сусідній Польщі – 12, Румунії – 56, а в Німеччині – 42», – йдеться в повідомленні.

Неонатальна смертність також залишається значно вищою, ніж у країнах Європейського Союзу. У 2015 році в Україні було 2378 випадків смерті немовлят у перші 28 днів життя, у той час як у Польщі – 1122, Румунії – 1047, а в Німеччині – 1449 випадків.

«Проте в Україні показник неонатальної смертності поступово знижується з кожним роком, й у 2015 році становив 5.5 на 1000 живонароджень проти 5.7 у 2014 році», – зазначають у МОЗ.

Згідно з дослідженням ЮНІСЕФ, рівень знання про небезпечні прояви під час вагітності в Україні є дуже низьким. В Україні лише 23 % жінок і чоловіків знають хоча б про три небезпечні симптоми під час вагітності, а про всі шість пам’ятають тільки 12 % респондентів.

У той же час менше половини (45%) жінок звертаються до жіночої консультації до 11 тижня вагітності, і лише третина жінок відвідує курси вагітних.