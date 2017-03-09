Хірурги інституту Шалімова вперше в Україні успішно провели надскладну операцію на обличчі

Вони пересадили частину шкіри 48-річному пацієнтові, який отримав сильний опік, через що втратив велику частину обличчя, передає Сегодня. Зазначається, що у чоловіка частково не було шкіри на голові, було видно череп, а також були відсутні око і вухо.

Своєю чергою, медики розповіли, що така операція проводилася в Україні вперше і була досить ризикованою та складною.

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"Операцію зробили трохи більше тижня тому, вона тривала більше п'яти годин і пройшла успішно. Пацієнт почуває себе нормально - може самостійно пересуватися і навіть нормально харчуватися . Для пересадки взяли частину шкіри з бічної частини тулуба пацієнта розміром 30 на 20 см. Замість вилученої ділянки у нього тепер штучна шкіра", - розповіли лікарі.

До операції залучали також щелепно-лицьових хірургів, які, прибравши кілька зубів, поставили щелепу так, щоб пацієнту було легко нею рухати.

Лікарі пояснюють, що операція була життєво необхідна, адже на голові чоловіка була відкрита велика частина черепа, в тому числі очниця і гайморові пазухи. Якби операцію не зробили, то все могло закінчитися летальним результатом через інфекцію.

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Пацієнт родом з Сум. Він отримав травму на початку року, але де саме і за яких обставин, нібито не пам'ятає. Наразі на пацієнта чекає тривале лікування, але вже після того, як шкіра остаточно приживеться. І тоді пересаджена ділянка шкіри практично нічим не буде відрізнятися від нетравмованих частин обличчя.

Згодом пацієнт зможе встановити собі штучний кришталик ока і навіть пришити вухо, але це вже безпосередньо за рахунок пацієнта, і цим будуть займатися пластичні хірурги. Однак складну операцію проводили за рахунок медустанов - інституту ім. Шалімова та Сумської лікарні.