Сімейні лікарі тепер описуватимуть не лише хвороби, а й їхні симптоми



Як повідомили УНІАН у МОЗ, у рамках реформування охорони здоров'я передбачається впровадити у роботу сімейних лікарів Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги (ІСРС-2). Вона діє у 40 країнах світу. На сьогодні близько 250 тисяч сімейних лікарів використовують у своїй практиці ІСРС-2.

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Класифікацію розробила Всесвітня організація сімейних лікарів (WONCA), яка об’єднує понад 500 тисяч сімейних лікарів зі всього світу.

На початку 2017-го Міністерство охорони здоров'я України підписало угоду з WONCA щодо ліцензійного використання ІСРС-2 у загальній практиці. Відтепер українські сімейні лікарі офіційно долучаться до глобальної спільноти медиків, які щоденно у своїй роботі використовують цю просту та зручну класифікацію первинної медичної допомоги.

МОЗ розробляє нормативно-правову базу для використання ІСРС-2 в системі охорони здоров'я України. Також триває процес створення програмного забезпечення, яке покликане максимально спростити роботу сімейних лікарів у частині ведення медичних записів пацієнтів та підготовки звітності. Адже чим менше часу лікар витрачатиме на заповнення численних звітів та форм, тим більше уваги він зможе приділяти своїм пацієнтам. Кінець епохи паперової роботи. Майбутнє за електронним документообігом.

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ICPC-2 – це система, що дозволяє кодувати причину кожного окремого звернення пацієнта до лікаря. Це єдина система, яка дає змогу класифікувати не лише хвороби, але й симптоми.

В основі класифікації лежить візит пацієнта до лікаря. Це базова одиниця обліку роботи сімейного лікаря, яка в ICPC-2 складається з трьох основних частин:

1. Причина звернення пацієнта до лікаря (найчастіше це певні скарги, консультації щодо підтримки здоров'я чи оцінка результатів аналізів).

2. Діагноз (як бачить проблему сімейний лікар).

3. Дії (що необхідно зробити у конкретній ситуації – направлення на додаткові методи обстеження чи направлення на вторинну ланку до спеціалістів).

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У порівняні з Міжнародною класифікацією хвороб – діагностичною номенклатурою, яку первинно розробляли для класифікації причин смертності, ІСРС-2 надає можливість кодування в умовах, коли неможливо встановити точний діагноз.

Систему ІСРС-2 розробили спеціально для електронного ведення медичних записів. Використання ІСРС-2 для отримання статистичних відомостей та контролю якості надання медичних послуг є набагато простішим та достовірнішим, ніж ручний підрахунок медичних записів пацієнтів.

Міжнародна класифікація первинної медичної допомоги – це один з важливих кроків комплексної програми змін на первинній ланці, які впроваджує Міністерство охорони здоров'я.