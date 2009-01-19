Проти недоумства лікарі радять пити каву або чай

Кава і чай зменшують ризик недоумства і хвороби Альцгеймера, стверджують шведські експерти Каролінського інституту і Університету Куопіо /Фінляндія/. Дослідження включало понад тисячу пацієнтів від 65 до 79 років, яких обстежували у різні періоди часу. Довгострокова дія кофеїну в напоях на центральну нервову систему як і раніше невідома, але неврологи припускають, що речовина має захисні властивості проти патологічних процесів, що зумовлюють ушкодження нервових клітин.

Учасники дослідження були розділені на три групи: від низького рівня споживання кави - від однієї до двох чашок кави на день, помірного - 3-5 чашок, високий рівень - більше п`яти чашок. Показники споживання чаю оцінювалися в двох групах: ті, хто зовсім не пив чай, і люди, що випивають по чашці чаю щодня. Було встановлено, що люди, що п`ють по 3-5 чашок кави на добу, мали найнижчий ризик недоумства в старшому віці, а також 65-% скорочення вірогідності дисфункції нейроналу. Чай запобігав зниженню розумових навичок в набагато меншому ступені. Медики дійшли висновку, що дієтичні втручання дозволять уберегти мозок від пізнавальних проблем - вони пропонують регулярно пити каву або чай.

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