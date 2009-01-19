Якщо часто втомлюються і набрякають ноги

Після цілого дня, проведеного на ногах, чи варто дивуватися з того, що ноги набрякли і кожен крок викликає біль? Але не варто турбуватися, з цією проблемою можна справитися за лічені хвилини. Як? Спершу влаштуйте сеанс розслаблення для ніг.

Для цього вам потрібно буде зняти з себе весь обтягуючий одяг, який яким-небудь чином міг би утруднити ваші рухи – вузькі брюки, колготи тощо.

Краще всього залишитися в коротеньких вільних шортиках. Після цього, ляжте на диван або на підлогу, розташувавшись зручніше. Ноги необхідно підвести над рівнем тіла на тридцять сантиметрів, уперши їх в стіну або ж поклавши на спинку дивана. Полежте в такому положенні хвилин п`ятнадцять-двадцять. Цього часу буде досить, для того, щоб пішов відтік крові від ніг, а втома пройшла.

Відмінно знімають втому і розслабляючі ванни. Наповніть ванну водою, температура якої повинна бути не вище тридцяти восьми градусів.

У воду необхідно додати невелику кількість морської солі з м`ятним або лавандовим маслом. Ця розслабляюча ванна здатна поліпшити мікроциркуляцію і розслабити м`язи ніг, які так сильно втомилися протягом важкого робочого дня. Відразу ж після процедури ви відчуєте приємну легкість в ногах.

Не варто забувати і про досягнення сучасної косметології і медицини - гелы, креми і лосьйони, які знімають набряки ніг і розслабляють м`язи.

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