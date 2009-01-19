Як швидко позбавитися застуди без ліків

Організм людини не встигає звикнути до різких змін погоди. В результаті збільшується число простудних захворювань. Нежить, боль у горлі і треба бігти в аптеку за ліками. Але не поспішайте труїти себе хімією, адже можна скористатися перевіреними роками бабусиними засобами.

Перш за все, упевніться, що у вас не грип, а звичайна простуда. (При грипі температура різко підвищується до 39-40 градусів і наполегливо тримається дві-три доби. Хворого мучать сильний озноб, головний біль, ломота в суглобах і м`язах).

Якщо подібних симптомів не спостерігається, то, перш за все, потрібно попарити ноги в розчині гірчиці. Норма - 1 ст. ложка на 6-8 л води. Вода повинна бути достатньо гарячою. Ноги опускаються в таз, зверху прикривають махровим рушником або старою шерстяною хусткою. У міру охолодження розчину туди помалу доливається гаряча вода. Ноги тримають у розчині гірчиці 15-20 хвилин. Потім витирають досуха і надягають на ніч шерстяні шкарпетки.

Хороший ефект дає традиційне лікування картоплею. Картоплю слід відварити в «мундирі», хворого накрити з головою хусткою або простирадлом і дати йому протягом 5-10 хв подихати гарячою парою. Хворому горлу допоможе звичайний компрес з горілки і води в пропорції 1:2. Зверху горло слід обмотати шерстяним шарфом.

На ніч і протягом дня дбайливі бабусі поїли хворих онуків чаєм з малиновим варінням. Цей старий рецепт актуальний і тепер. Крім того, простудився корисний мед з гарячим чаєм і лимоном. Полегшать хворобливий стан і заварені у термосі шипшина, морс з журавлини або чорної смородини. Допоможе при застуді і курячий бульйон, тільки він має бути не гарячим, а приємно теплим.

Не забувайте і про правильне харчування - хворому не можна перенавантажувати організм жирним м`ясом, солодощами і борошняними виробами. А ось молочні продукти, гречана каша з молоком, пісне куряче м`ясо, тушковані овочі – дуже доречні.

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