У Вінниці вже відселено 36 родин з будинку, де виявлено ртуть

У Вінниці з дев`ятиповерхового будинку по вул. Келецькій, 111, вже відселено 36 родин (1 під`їзд), де 15 січня на п`ятому поверсі було виявлено розлив ртуті.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив представник мерії.

Він зазначив, що родини відселені до родичів та в готелі за рахунок коштів міського бюджету.

У прес-службі МНС у Вінницькій області щойно повідомили, що в будинку вже зібрано 1,315 кг ртуті та тривають роботи з демеркуризації сходової клітини будинку.

Правоохоронні органи проводять розслідування.

Як повідомляв УНІАН, вчора о 16.50 у Вінниці, на вулиці Келецькій, 111, на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки мешканці виявили розлив ртуті. Аварійно-рятувальним підрозділом МНС тоді було зібрано 1,26 кг небезпечної речовини та за рішенням заступника міського голови 7 мешканців чотирьох квартир відселено.