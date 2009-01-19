Міністр охорони здоров’я подякував медикам Прикарпаття

Міністр охорони здоров’я України Василь Князевич подякував медикам, які проявили себе на торішніх стихійних лихах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в Івано-Франківську на урочистостях з нагоди присвоєння статусу Національного Івано-Франківському державному медичному університету, які відбулися в облмуздрамтеатрі імені Івана Франка.

«Високу вдячність висловлюю вам, медикам Прикарпаття, які так достойно проявили себе під час трагедії, яка розігралась тут, влітку минулого року - і за це вам велика вдячність. – наголосив міністр. - Так само я дякую лікарям, які достойно себе проявили під час трагедії в Євпаторії».

За його словами нині теж «ситуація непроста». Міністр вважає, що не дивлячись на труднощі, «Україна дійсно стає державою і має достойне майбутнє». «Ніхто не розраховував, що Україна витримає такий газовий удар. – додав В.КНЯЗЕВИЧ. - Але життя продовжується і ми йдемо впевнено правильною дорогою».

Надання Івано-Франківському медичному університету статусу національного міністр назвав «великою подією». «Це велика подія для університету, це великий аванс, це великі надзавдання, які ми собі ставимо, щоб дальше розвиватись, - наголосив міністр. - Впевнений, що ці напрямки, які ми плануємо сьогодні в охороні здоров’я, будуть пріоритетними для Прикарпаття, для вашого університету, для того, щоб показали приклад для всієї України як дальше треба рухатись». На думку міністра галузь потребує реформування, «дуже серйозного реформування».

«Не дивлячись на кризову ситуацію, і зараз, в цих умовах ми можемо розібратися що де не так, що треба поправити, оглянутись і вибрати правильний стратегічний напрямок розвитку», - зауважив він.

В урочистостях взяли участь голова Івано-франківської облдержадміністрації Микола ПАЛІЙЧУК, голова облради Ігор ОЛІЙНИК, міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС, народні депутати України Роман ТКАЧ і Ліля ГРИГОРОВИЧ, духовенство, колектив медичного університету разом з його ректором Євгеном НЕЙКОМ.

Міністр охорони здоров’я сьогодні окрім урочистостей відвідав медичні заклади Івано-Франківська.

Довідка УНІАН. Міністр охорони здоров’я В.КНЯЗЕВИЧ закінчив Івано-Франківський медичний інститут у 1964 році, який заснований у 1945 році і за цей час підготував понад 17 тисяч лікарів.