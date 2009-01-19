СЕС Кременчука вимагає звільнення тих, хто не пройшов медогляду

СЕС Кременчука в Полтавській області вимагає негайно усунути від роботи 1 тис. 930 чоловік, які працюють у важких умовах на шкідливих підприємствах і в 2008 році не пройшли необхідний медогляд.

Про це УНІАН заявив головний санітарний лікар Кременчука Віктор АКІМОВ.

«Ми на 38 міських підприємства направили постанови про усунення від роботи 1930 чоловік, які не пройшли медогляд. Ще в грудні ми нагадували всім керівникам підприємств про завершення терміну проходження медогляду. Деякі наші нагадування ігнорували, і тепер ми стали діяти рішуче», - сказав В.АКІМОВ.

За його словами, у разі невиконання постанови СЕС санлікарі застосують заходи адміністративного впливу з подальшою передачею справ до прокуратури.