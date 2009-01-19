У Китаї від пташиного грипу померла жінка

У Китаї в суботу померла жінка, яка 5 січня захворіла небезпечним вірусом пташиного грипу.

Як передає агентство Рейтер з посиланням на медиків, цей випадок підтвердив Національний центр по запобіганню і контролю хвороб Китаю.

“Національний центр по запобіганню і контролю хвороб в неділю підтвердив, що вона була заражена вірусом H5N1", - йдеться в заяві служби охорони здоров`я.

Китайські лікарі в неділю також підтвердили випадок зараження вірусом пташиного грипу дворічної дівчинки на півночі країни.

За даними китайського агентства Сіньхуа, дівчинка захворіла 7 січня в центральній провінції Хунань, звідки 11 січня її було відправлено до лікарні в північній провінції Шаньсі.

Наразі вона перебуває у критичному стані.

Смертельно небезпечний для людини вірус H5N1 почав розповсюджуватися світом з 2003 року. За даними Всесвітньої організації охорони здоров`я, з лютого 2003 року по лютий 2008 року з 361 підтвердженого випадку зараження людей вірусом пташиного грипу 227 стали смертельними.