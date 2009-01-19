Днями відбулося розширене засідання колегії Національної ради з питань охорони здоров`я населення при Президентові України під головуванням голови Нацради Миколи Поліщука, повідомляє www.president.gov.ua.

Основною темою зустрічі було обговорення питання пріоритетів діяльності галузі охорони здоров`я в умовах фінансово-економічної кризи в Україні.

Участь у засіданні взяли представники Секретаріату Президента України, Міністерства охорони здоров`я, Академії медичних наук України, провідні науковці та фахівці медичної галузі.

Як зазначив М.Поліщук, протягом останніх років понад 80% виділених коштів у бюджетах різних рівнів галузі охорони здоров`я витрачається на заробітну плату та комунальні послуги. Решта коштів виділяються на закупівлю обладнання, витратних матеріалів до них, харчування хворих та на медикаменти. Фінансування галузі охорони здоров`я в Україні з 2000 року збільшилося в 7,5 разу, водночас захворюваність населення зросла на 34%.

Було також підкреслено, що в умовах фінансово-економічної кризи фінансування галузі охорони здоров`я буде надто обмеженим (особливу занепокоєність викликає забезпечення населення лікарськими засобами), що, в свою чергу, призводить до необхідності перегляду діючих державних цільових програм у галузі охорони здоров`я та виконання «стабілізуючого» пакету заходів, спрямованих на збільшення доходів, зменшення витрат та оптимізацію управління у сфері охорони здоров`я.

Учасники засідання погодилися з пропозицією звернутися до Президента України з проханням:

- внести на розгляд Верховної Ради України як невідкладний законопроект «Про внесення змін до Основ законодавства України про охорону здоров`я»;

- надіслати листа Прем`єр-міністру України щодо необхідності належного виконання Указу Президента України від 06.12.05 №1694 «Про невідкладні заходи щодо реформування системи охорони здоров`я населення» та Національного плану розвитку системи охорони здоров`я на період до 2010 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.06.07 №815, а також розгляду питання щодо внесення змін до строків виконання та змісту заходів, передбачених зазначеним Планом, відповідно до актуальних потреб, в т.ч. зумовлених фінансово-економічною кризою.