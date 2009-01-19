Здоров`я моряків із захопленого піратами судна ”Фаїна” погіршилося

Погіршився стан здоров`я моряків із захопленого сомалійські піратами українського судна "Фаїна".

Як передає радіо «Свобода», за повідомленням бізнесмена Сомалі Османа ФАРАХА, який бере участь у переговорах з піратами, сім членів команди страждають від гіпертонії, кишкових розладів і шкірних захворювань. Викрадачі обіцяли допустити до хворих місцевих лікарів.

Як повідомляв УНІАН, судно "Фаїна" було захоплено піратами 25 вересня торік біля берегів Сомалі. У складі екіпажа судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» перебувають 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.