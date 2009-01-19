Вінниччина: обласній лікарні спрямовано 2 млн грн

Вінницька обласна державна адміністрація цього року спрямувала 2 млн. грн. на будівництво хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні імені Пирогова.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Валерій КОРОВІЙ.

Він сказав, що зазначені кошти дадуть змогу не заморожувати будівництво хірургічного корпусу, для завершення якого необхідно приблизно 60 млн. грн.

В.КОРОВІЙ додав, кошти виділені з обласного бюджету в рамках фінансування видатків на капітальне будівництво.

Як повідомляв УНІАН, в 2008 році Вінницька облдержадміністрація виділила 8,6 млн. грн. на відновлене в 2007 році будівництво хірургічного корпусу.

Довідка УНІАН. Будівництво хірургічного корпуса обласної лікарні було розпочато в 1995 і заморожене в 1996 році через припинення фінансування.

На сьогодні у Вінницькій обласній клінічній лікарні ім. Пирогова функціонує 20 стаціонарних відділень на 736 пацієнтів, поліклініка й 11 параклінічних відділень.

Щорічно в обласній лікарні ім. Пирогова проходять лікування більше 25 тис. пацієнтів, з яких близько 9 тис. потребують хірургічного втручання.