Донеччина: проти грипу зроблено щеплення понад 35 тис осіб

У Донецькій області триває кампанія щеплення проти грипу, вже вакциновано 35,3 тис. осіб.

Як повідомив УНІАН головний державний санітарний лікар Донецької області Віктор ДЕНИСЕНКО, враховуючи неепідемічний рівень захворюваності, в області тривала протигрипозна кампанія вакцинації, і в реґіоні зроблено щеплення проти грипу 35,3 тис. осіб за рахунок місцевих бюджетів, коштів підприємств, особистих коштів громадян.

За словами головного лікаря, зараз закінчується імунізація дітей і персоналу шкіл-інтернатів, дитячих будинків та інших соціально незахищених категорій населення з груп підвищеного епідемічного ризику. Він нагадав, що протигрипозні заходи в області цієї осені тривають з 30 вересня.

Характеризуючи загалом епідеміологічну ситуацію в області, В.ДЕНИСЕНКО зазначив, що новорічні канікули сприяли значному зниженню захворюваності на гострі респіраторні вірусні захворювання (ГВРЗ) і збереженню безпечної епідемічної ситуації. Так, в області з 1 до 7 січня 2009 року було зареєстровано 6,6 тис. випадків ГВРЗ, показник захворюваності становив 27,1 на 10 тис. населення, що нижче за рівень епідемічного порогу на 78,9%.

Загалом в області захворюваність знизилася у всіх вікових і соціальних групах населення. З ускладненнями грипу і респіраторних інфекцій за перший тиждень січня в реґіоні було госпіталізовано 216 осіб, зокрема 180 дітей.

За наслідками лабораторних досліджень у циркуляції збудників ГВРЗ провідна роль належить вірусам парагрипу та аденовірусам, зазначив головний лікар.

Зростання захворюваності на грипом і ГВРЗ очікується в другій декаді січня, сказав В.ДЕНИСЕНКО.