Американську охорону здоров’я очолить журналіст

Рішення новообраного президента США Барака Обами призначити на пост керівника американської системи охорони здоров’я популярного журналіста CNN для багатьох виявилося несподіваним. І річ не у відсутності відповідного досвіду роботи (Санджай Гупта — високопрофесійний нейрохірург, доцент Медичної школи університету Еморі). Втім, у великій політиці пан Гупта не є новачком, у 1997—998 роках він був спеціальним радником Білого дому, консультував із питань охорони здоров’я Гілларі Клінтон, брав участь у написанні текстів виступів.

Людина, котра володіє безперечними комунікативними здібностями (у його активі — премія «Еммі», кілька бестселерів), авторитетна, компетентна — такий вибір майбутнього американського президента схвалив навіть вічно скептичний The Economist. Зробивши при цьому особливий акцент на азіатських коренях майбутнього головлікаря країни — батьки Гупти переїхали до США з Індії. До того ж в умовах, коли поліпшення здоров’я американського населення найбільшою мірою, як стверджують експерти, залежить від відмови від шкідливих звичок і переходу на здоровий спосіб життя, саме журналіст може виявитися винятково корисним на цьому посту.

Тим часом самі американці цю кандидатуру зустріли зі значно більшою настороженістю. Зокрема Пол Кругман, лауреат Нобелівської премії в галузі економіки, у своїй колонці в The New York Times висловив сумнів у тому, що реформувати систему охорони здоров’я в США вдасться людині, котра відмовляється визнавати її очевидні недоліки. Ідеться в даному разі про реакцію самого Гупти та корпорації CNN у цілому на фільм Майкла Мура Sicko (у російському прокаті він вийшов під назвою «ЗдравоЗахоронение»). Фільм розповідає про практично повний крах системи страхової медицини в Америці, через що 50 мільйонів американців виявляються позбавленими права на медичну допомогу. Викладені у фільмі факти Гупта назвав домислами і, попри те, що згодом вони цілком підтвердилися, не вибачився і своїх помилок не визнав.

Окрім того, особливе занепокоєння викликають досить тісні контакти кандидата на головний медичний пост у США з фармацевтичними компаніями, котрі спонсорували чимало його передач. Не секрет, що багато рішень у системі американської охорони здоров’я ухвалюється не стільки на користь населення, скільки в інтересах цих компаній. І впевненості в тому, що саме Гупта зможе обмежити їхні апетити, немає.

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