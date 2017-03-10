На наступне засідання Кабміну буде внесено пакет документів щодо реімбурсації ліків

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час засідання Кабміну.

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"В тому числі ми розпочинаємо процес вже прийняття рішень щодо фінансування безкоштовних ліків. Міністерство охорони здоров'я сьогодні внесло порядок використання коштів. Тобто, фактично 500 млн грн будуть направлені в регіони, щоб в кожному регіоні запрацювала програма по безкоштовним лікам", - сказав Гройсман.

За його словами, на наступне засідання уряду буде внесено весь пакет, щоб програма реімбурсації запрацювала з 1 квітня.

Як повідомляв УНІАН, реімбурсація (персональне відшкодування вартості призначеного лікарем лікування) є одним з етапів реформування системи охорони здоров’я в Україні, реалізація якої розпочинається в Україні цього року.