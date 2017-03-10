Кабмін затвердив порядок надання регіонам субвенції на відшкодування вартості ліків

Як передає кореспондент УНІАН, відповідна постанова "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань" була ухвалена сьогодні під час засідання уряду.

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"Бюджетною програмою на реімбурсацію передбачено 500 млн грн розподілу субвенції на відшкодування вартості лікарських засобів... Це саме: серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу і бронхіальна астма. Розподіл буде на підставі статистичних даних про кількість осіб, які страждають на такі захворювання", - сказала в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, коментуючи ухвалене рішення.

"Це дуже важливий перший крок щодо розподілу субвенції на регіони, щоб ми могли з 1 квітня розпочати реімбурсацію", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, реімбурсація (персональне відшкодування вартості призначеного лікарем лікування) є одним з етапів реформування системи охорони здоров’я в Україні, реалізація якої розпочинається в Україні цього року.

Сьогодні, 10 березня, прем'єр-міністр Володимир Гройсман повідомив, що на наступне засідання Кабміну буде внесено пакет документів для запровадження з 1 квітня програми реімбурсації ліків.