У британських ресторанах вкажуть усі калорії в їжі

Відтепер відвідувачі британських кафе чи ресторанів знатимуть все про страви, які замовляютьАгентство із харчових стандартів Великобританії (FSA) закликало британські бари, кафе та ресторани вказувати у меню калорійність страв.Агентство уже провело переговори із 50 найбільшими мережами, та з деякими уже підписали угоди.

Інформація про кількість калорій у тому чи іншому полумискові, що є у меню закладу, з`явиться влітку цього року.

Скільки калорій, солі, цукру та жирів є у стравах побажали знати самі відвідувачі кафе та ресторанів. Відповідно до даних опитування, проведеного FSA, 85% із 2 тисяч осіб виступили "за" присутність у меню показників калорійності страв.

За словами виконавчого директора FSA Тіма Сміта, якщо люди звикли знаходити докладні дані про склад та калорійність продуктів, які купують у магазинах, то логічно буде вказувати цю інформацію і для тієї їжі, яку вони їдять поза домом.

Раніше вчені з Єврейського університету в Єрусалимі заявили, що пристрасть до жирної їжі сприяє не тільки збільшенню ваги, але й призводить до розладу добового біологічного ритму організму.

ua.korrespondent.net