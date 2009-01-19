Вінниччина: за тиждень від переохолодження померли троє осіб
12:57, 19 січня 2009Країна
0
Люди літнього віку
У Вінницькій області від переохолодження померли троє людей.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.
Згідно з повідомленням, 13 січня до моргу Жмеринської центральної лікарні було доставлено тіло 51-однорічного жителя села Станіславчик, якого знайшли у центрі села місцеві жителі.
В ніч з 13 на 14 січня сусідами на власному городі було знайдено тіло 51-однорічного жителя села Потоки.
Також в ніч з 13 на 14 січня сусідами біля власного домогосподарства було знайдено тіло 73-річного жителя міста Жмеринка. Потерпілого було доставлено в морг Жмеринської центральної районної лікарні.
Згідно з судово-медичною експертизою, усі троє померли від переохолодження.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter