Вінниччина: за тиждень від переохолодження померли троє осіб

У Вінницькій області від переохолодження померли троє людей.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУ МНС України у Вінницькій області.

Згідно з повідомленням, 13 січня до моргу Жмеринської центральної лікарні було доставлено тіло 51-однорічного жителя села Станіславчик, якого знайшли у центрі села місцеві жителі.

В ніч з 13 на 14 січня сусідами на власному городі було знайдено тіло 51-однорічного жителя села Потоки.

Також в ніч з 13 на 14 січня сусідами біля власного домогосподарства було знайдено тіло 73-річного жителя міста Жмеринка. Потерпілого було доставлено в морг Жмеринської центральної районної лікарні.

Згідно з судово-медичною експертизою, усі троє померли від переохолодження.