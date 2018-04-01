Гінеколог Стоян Адашевич: я знищив населення цілого міста

Гінеколог Стоян Адашевич - перший сербський лікар, що публічно назвав штучне переривання вагітності вбивством, відповідальність за яке несуть в рівній мірі мати дитини і лікар, що проводив операцію. Зовсім недавно світ побачив його дослідження, збірку статей про аборти - "Святість життя". Справжнє інтерв`ю, яке доктор Адашевич дав сербському журналу "Православ`я", приголомшує своєю відвертістю і змістом. Найбільш відповідне визначення для цього інтерв`ю, мабуть, сповідь, привселюдне покаяння.

- Коли ви зрозуміли, що, здійснюючи передчасне переривання вагітності, ви тим самим вбиваєте людину? - Я лікар, я чудово розумію, які нелюдяні вчинки були мною скоєні, я зобов`язаний свідчити, прояснити, попередити людей, що передчасне переривання вагітності фактично не що інше, як вбивство ненародженої, беззахисної людини. Серед моїх обов`язків як лікаря-гінеколога були і дозволені державою аборти. Тоді я не знав, що скоюю вбивство, але тепер розумію, наскільки велика моя провина перед Богом і людьми. У Університеті мене вчили, що дитина починає жити лише після народження, стає людиною лише з першим плачем. До цього вона лише частина внутрішніх органів своєї матері, така ж частина, як печінка, нирки або селезінка.

Я зробив майже 62000 абортів! Я власноруч знищив населення цілого міста. У Белграді безліч лікарень і клінік, де здійснюються аборти. В кінці восьмидесятих почалося використання ультразвука, який приніс мені страшні відкриття. Я побачив немовля, побачив, як б`ється його серце, як він ворушиться, відкриває рот. Діти на пізніших термінах вагітності вже смоктали великий палець на руці, могли відчувати і мати емоції, на почастішання коливань звукової хвилі реагували прискоренням власних рухів. І уявіть собі, достатньо всього чотирьох-п`яти хвилин (стільки зазвичай триває аборт), щоб вбити цю маленьку людину.

- Коли ви перестали робити операції з переривання вагітності?

- При одному спогаді про те, про що я збираюся вам розповісти, моє серце болить і обливається кров`ю. Але не слід, кажучи про жахливі речі, старатися, щоб вони виглядали красиво і благородно. Отже, я здійснював операцію з штучного перериванню вагітності терміном приблизно чотири з половинною місяці. Під час операції, подробиці якої я не можу описувати без здригання, я усвідомив, що є вбивцею. Черговий аборт, який повинен був стати звичайною, рутиною операцією, перетворився для мене на жах.

Я тоді усвідомив, що скоїв вбивство, убив людину. Жінка спливала кров`ю, її життя теж було під загрозою. Я став молитися: "Господи, допоможи мені врятувати її і покарай мене!" З тих пір я більше ніколи не здійснював таких операцій. З`ясувалося, що моє нове знання збігається з думкою Православної Церкви, що життя в людині народжується вже у момент зачаття. Внутрішньоматкове переривання вагітності - гріх ще страшніший, ніж просте вбивство, адже в череві матері маленька безневинна людина, абсолютно беззахисна.

- Як використовуватимуться ембріони після здійснення операції по перериванню вагітності, немає необхідності питати дозволу матері убитої дитини. Яка доля цих немовлят? - Люди рідко задаються питанням, що відбувається з цими ембріонами після операції.

У нашій країні ніхто не обнародує і не публікує подібну інформацію. Зазвичай всі ембріони розглядаються як післяопераційні відходи. Вони поміщаються в чорні поліетиленові мішки і викидаються разом з іншими органами, що залишилися від інших операційних втручань. Згодом вони спалюються.

Наше суспільство зобов`язане забезпечити лікарський, етичний і юридичний захист дітей. Дитина повинна володіти тими ж правами, що і повнолітній. Це наш прямий обов`язок по відношенню до всіх членів нашого суспільства.

- Чи є офіційна статистика про кількість щороку здійснюваних в Сербії абортів? - Існування точної статистики навряд чи уявляється можливим. Одні дані вказують на 120 000 абортів, здійснюваних щороку, інші говорять про більш ніж 420 000. За моїми даними, на кожного народженого немовля припадає приблизно 25 абортів.

- Ваша думка про протизаплідні засоби? - Тести вагітності показують, що у жінок, що використовують так звані "спіралі", зачаття відбувається частіше. Але "спіраль" всього лише перешкоджає ембріонові потрапити в матку, і, отже, він вмирає десь через тиждень після зачаття. Те ж саме відбувається і з протизаплідними пігулками: вони перешкоджають нормальному розвитку ембріона, поступово вбивають його.

Багато жінок до цих пір перебувають в невіданні, вони знають лише загальноприйняту точку зору з цього питання. Ви бачили коли-небудь в засобах масової інформації, так званих жіночих журналах, передачах правдиву інформацію про аборти, протизаплідні засоби і штучне запліднення?

- Ваша думка про позаматкове штучне запліднення?

- Я проводив подібні операції. Я вважаю штучне запліднення неприйнятним. Адже зазвичай запліднюються від десяти до двадцяти ембріонів, вибираються найбільш життєздатні, а решту вбивають.

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