Київська дитяча інфекційна лікарня потребує допомоги

Збір коштів на закупівлю медичної апаратури для порятунку життя дітей!

Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня (вул. Дегтярівська 23, тел./факс 483-38-41). Лікарня потребує наступного обладнання:

1) Апарат штучної вентиляції – 198 810 грн.;

2) Комплекс ІФА № (ІФ анализатор Stat fax 3200 автопромыватель Stat fax 2600 інкубатор-вструшувач Stat fax 2200)Awareness Technology США – 74 000 грн.;

3) Діагностикуми до комплексу ИФА – 40 000 грн.;

4) Аспіратор Medela Vario – 10 920 грн.;

5) Дефібрилятор-монітор Primedic DEFI monitor XD1 – 43 390 грн.;

Кошти на допомогу дітям можуть бути перераховані на спеціальний рахунок Благодійного фонду «Україно! Я за тебе!» код ЄДРПОУ 35137539, р/р № 26000056200909 в Столичній Філії ЗАТ КБ «Приват-Банк» у м. Києві, МФО 380269 (свідоцтво про реестрацію серія А01, №211456, від 15.05.2007р).

Також Ви можете допомогти, відправивши смс на номер 4505 з цифрою 5, і 5грн з вашого рахунку будуть перераховані на допомогу дітям!