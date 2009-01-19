Між ЄС і Україною відсутні неузгодженості у ветеринарній галузі

Між Євросоюзом і Україною відсутні будь-які неузгодженості у ветеринарній галузі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державного комітету ветеринарної медицини України, про це голова комітету Григорій ІВАНОВ повідомив після повернення зі щорічної виставки-ярмарку «Зелений тиждень-2009».

«Якщо ми розглядаємо відносини між країнами й відповідними службами, то з упевненістю можна констатувати, що ветеринарних проблем немає», - повідомив Г.ІВАНОВ.

Наголошується, що важливим етапом співпраці у сфері сільського господарства в рамках реалізації відповідних положень плану дій Україна-ЄС щодо реформування системи ветеринарного, санітарного й фітосанітарного контролю, адаптації відповідного законодавства до законодавства ЄС і правил СОТ стало досягнення домовленостей щодо підписання з Європейською Комісією угоди про співпрацю у сфері ветеринарії.

Крім того, повідомляється, що державна служба ветеринарної медицини розробила проект Угоди між Міністерством аграрної політики України й Генеральним Директоратом Європейської Комісії з питань охорони здоров`я та захисту прав споживачів (ГД «САНКО») про співпрацю у сфері ветеринарії, а також виконання санітарних заходів щодо захисту життя та здоров`я людей і тварин, пов`язаних із торгівлею живими тваринами й харчовими продуктами тваринного походження.

Іншим стратегічним напрямком співпраці є забезпечення розширення доступу до ринків ЄС української сільськогосподарської продукції, зокрема, застосування заходів із легалізації поставок до ЄС тваринної продукції - рибної та молочної, меду та яєць, що передбачає здійснення Європейською Комісією оцінки відповідності нормам виробництва даної продукції, а також акредитації підприємств-експортерів і ухвалення рішення про включення держави до переліку країн-імпортерів певних категорій продукції тваринного походження до країн-членів ЄС.

Враховуючи вимоги Євросоюзу щодо імпорту з третіх країн тварин і продуктів тваринного походження, Державна служба ветеринарної медицини України розробила План державного моніторингу залишків ветеринарних препаратів та інших забруднювачів у необроблених харчових продуктах тваринного походження й кормах.