Кіровоградщина: з отруєнням чадним газом госпіталізовано 4 людей

У м. Світловодськ Кіровоградської області з діагнозом «отруєння чадним газом» госпіталізовано четверо людей, які проживають в одному багатоквартирному будинку.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі ГУ МНС в області.

Згідно з наданою інформацією, 16 січня близько 10-ої ранку до терапевтичного та дитячого відділень центральної районної лікарні доставили подружжя та їхню дитину 2007 року народження, які проживають в квартирі на першому поверсі 5-поверхового будинку. На сьогодні стан здоров’я потерпілих задовільний. Уже ввечері того дня до лікарні госпіталізовано 2-річного хлопчика, який проживає з родиною на 2-му поверсі даного будинку. У дитини стан легкого ступеня тяжкості.

Як підкреслили в прес-службі рятувальників, говорити про конкретну причину витоку газу поки що зарано, триває перевірка. За попередніми даними, до цього призвело або самовільне встановлення, або порушення правил експлуатації газової колонки.

Зараз на місці події працюють працівники газової служби, газову колонку демонтовано.