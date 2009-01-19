Звільнено головного держінспектора з контролю якості ліків

Кабінет міністрів України розпорядженням № 13-р від 14 січня 2009 року звільнив Сергія ДАНИЛОВА з посади головного державного інспектора України з контролю якості лікарських засобів.

Текст відповідного розпорядження за підписом прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО розміщений на Урядовому порталі.

У розпорядженні йдеться, що С.ДАНИЛОВА звільнено згідно з його заявою.

Довідка УНІАН. С.ДАНИЛОВ був призначений головним державним інспектором з контролю якості лікарських засобів розпорядженням № 894-р від 17 жовтня 2007 року. До цього призначення С. ДАНИЛОВ працював заступником голови Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення.

У вересні 2008 року на нараді з фахівцями Міністерства охорони здоров`я і представниками фармакологічної промисловості України прем’єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО заявила про необхідність термінового реформування державної системи з контролю за якістю лікарських засобів. На її думку, існуюча система контролю будується на непрозорих механізмах реєстрації, контролю і анулювання ліцензій у цій сфері. Прем`єр-міністр доручила Міністерству фінансів забезпечити придбання устаткування для створення лабораторії з контролю за якістю ліків у системі Державної інспекції з контролю за якістю лікарських засобів.

У грудні 2008 року Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію постанов Кабінету Міністрів щодо ліквідації Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення та обмеження націнок на ліки. У листі до прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО Президент зазначив, що сьогодні ситуація на національному фармацевтичному ринку, «викликає надзвичайну стурбованість». Відтак він змушений зупинити дію постанов Кабінету міністрів від 10 вересня «Про ліквідацію Державної служби лікарських засобів і виробів медичного призначення» та «Питання здійснення державного контролю якості лікарських засобів», від 17 жовтня «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 19 листопада «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 10 вересня 2008 р. №837 і від 17 жовтня 2008 р. №955».

На переконання Президента, зазначені рішення уряду були прийняті без широкого громадського обговорення та залучення основних учасників цього ринку і тому призвели до скорочення загальної номенклатури лікарських засобів в аптеках, зменшення частки доступних за ціною препаратів, виникнення соціального напруження у суспільстві.