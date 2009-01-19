Інформація про тяжкий стан здоров`я екіпажу ”Фаїни” невірна - МЗС

В Міністерстві закордонних справ України заявляють, що інформація в деяких ЗМІ про важкий стан здоров’я 7 членів екіпажу судна “Фаїна” не відповідає дійсності.

Про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Василь КИРИЛИЧ.

Він зазначив, що перебування членів екіпажу в полоні у піратів тривалий час не може не позначитися на їх здоров’ї. “Очевидно, що їх стан здоров’я і психологічний стан не є найкращими. Але за інформацією Тимчасово Повіреного у справах України в Кенії, стан здоров’я членів екіпажу не є таким, який би асоціювався з інформацією, яка оприлюднювалась в деяких ЗМІ”, - сказав В.КИРИЛИЧ.

Він ще раз зазначив, що переговорний процес щодо звільнення судна триває. Речник висловив сподівання, що ближчим часом буде домовлено про телефонну розмову екіпажу з родичами та фотозйомку, яка б засвідчила, що вони живі і здорові.

“Це вирішується непросто. Зробити фотографію, це означає бути в контакті з судном “Фаїна”, бути в контакті з членами екіпажу, а ще більше з піратами”, - додав він.

Як повідомляв УНІАН, бізнесмен Сомалі Османа ФАРАХ, який бере участь у переговорах з піратами, повідомив, що сім членів команди страждають від гіпертонії, кишкових розладів і шкірних захворювань.

Судно "Фаїна" було захоплено піратами 25 вересня торік біля берегів Сомалі. У складі екіпажу судна – 17 громадян України. На борту «Фаїни» перебувають 33 танки Т-72, гранатомети, зенітні установки та боєприпаси, які Україна продала Кенії. Судно перебуває під спостереженням кількох американських кораблів, завдання яких - не допустити вивантаження зброї та техніки на берег.