З початку бойових дій на Донеччині через необережне поводження з вибухівкою загинули 5 дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Він закликав дорослих з метою запобігання подібним випадкам проводити роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх щодо небезпеки знайдених підозрілих предметів, а також за можливості показувати дітям ілюстрації таких предметів.