З початку бойових дій на Донеччині через необережне поводження з вибухівкою загинули 5 дітей
10:27, 13 березня 2017Країна
197
За даними Національної поліції, з початку бойових дій у Донецькій області внаслідок необережного поводження зі знайденими вибухонебезпечними предметами загинуло п’ятеро дітей, ще 6 отримали поранення.
З початку бойових дій на Донеччині через необережне поводження з вибухівкою 6 дітей отримали поранення / Фото: Гуманітарний штаб Ріната Ахметова
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
Читайте такожНа Донбасі за час воєнної агресії Росії загинули майже 70 дітей, ще 186 зазнали поранень
Він закликав дорослих з метою запобігання подібним випадкам проводити роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх щодо небезпеки знайдених підозрілих предметів, а також за можливості показувати дітям ілюстрації таких предметів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter