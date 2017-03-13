З початку бойових дій на Донеччині через необережне поводження з вибухівкою загинули 5 дітей

10:27, 13 березня 2017
Країна
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За даними Національної поліції, з початку бойових дій у Донецькій області внаслідок необережного поводження зі знайденими вибухонебезпечними предметами загинуло п’ятеро дітей, ще 6 отримали поранення.

Фото: Гуманітарний штаб Ріната Ахметова

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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Він закликав дорослих з метою запобігання подібним випадкам проводити роз’яснювальну роботу серед неповнолітніх щодо небезпеки знайдених підозрілих предметів, а також за можливості показувати дітям ілюстрації таких предметів.

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Теги: #війна на Донбасі#російські окупанти#дитяче здоров'я