Ціни на ліки, закуплені через міжнародні організації, занадто завищені - Богомолець

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

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«Зараз проти Комітету охорони здоров'я готується велика дискредитаційна кампанія громадськими організаціями за нашу позицію», - зазначила депутат.

За її словами, сьогодні «абсолютно критична ситуація склалася з закупівлею лікарських препаратів через міжнародні організації».

Вона додала, що за кошти державного бюджету 2016 року «на сьогоднішній день в регіони поставлено лише 9% від передбачених поставок 2016 року. Ціни на препарати занадто завищені».

Богомолець наголосила, що Міністерство охорони здоров'я зайняло неприпустиму позицію, зокрема, щодо «показового демаршу», коли засідання комітету покинула вся команда МОЗ, а також відомство відмовилося надати профільному комітету договори з міжнародними організаціями, посилаючись на те, що це комерційна інформація.

Депутат звернулась в антикорупційний комітет ВР, щоб «розглянути ситуацію, коли нібито антикорупційний закон про міжнародні закупівлі надає можливість для корупційних діянь».