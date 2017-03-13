Розпочато відкритий відбір кандидатів на посаду головлікаря Охматдиту - МОЗ

Розпочався відкритий відбір кандидатів на посаду головного лікаря Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» МОЗ України, повідомили УНІАН у МОЗ.

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На участь у конкурсі на посаду головного лікаря подали заяви 9 кандидатів. Водночас троє з них надали неповний пакет документів, двоє - не мають необхідного стажу роботи на керівних посадах.

Двох кандидатів Дмитра Вернигора та Олега Залата допустили до представлення програм, яке відбудеться 20 березня. Ще двох кандидатів допустять за умови, що вони додадуть ще необхідні документи сьогодні - 13 березня.

Співбесіди та заслуховування конкурсних пропозицій проходитимуть відкрито. Заслухати конкурсантів можна буде за умови попередньої реєстрації.