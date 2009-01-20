Дитячі істерики можуть бути ознакою хвороби

Згідно дослідженню американських учених, діти, у яких бувають часті і тривалі істерики, що носять агресивний характер, більш схильні до ризику розвитку депресій і поведінкових порушень.

Дослідники стверджують, що істерики можуть бути ознаками того, що дитина хвора, голодна або страждає підвищеною збудливістю. В більшості випадків істерики є нормою для маленьких дітей, але тільки в тому випадку, якщо вони відбуваються не дуже часто і не носять затяжний характер. У здорових дітей істерики короткі і носять менш агресивний характер.

Коли діти під час істерик поводяться агресивно, заподіюючи ушкодження собі або іншим, і не можуть заспокоїтися без сторонньої допомоги, необхідно звертатися за порадою до медиків.

medlog.org.ua