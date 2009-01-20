Булімія – хвороба молодих

Як не дивно, але саме молоді і красиві дівчата найчастіше стають жертвами такого захворювання, як булімія. Булімія характеризується неконтрольованим поглинанням їжі, після якого виникає гостре відчуття провини, незадоволеності собою. Багато хворих булімією регулярно викликають у себе блювоту, приймають проносні препарати, роблять клізми.

Хворого на цю недугу практично неможливо відрізнити від здорової людини. На людях ці люди їдять мало, свою вагу підтримують в межах норми за рахунок вже перерахованих вище засобів, а також за рахунок голодування, строгих дієт і спорту.

Булімія – це хвороба психологічна, тобто людина абсолютно здорова фізично. Спровокувати розвиток булімії може незадоволеність власним життям, низька самооцінка, невміння гармонійно вписатися в навколишній соціум, невпевненість у власних силах, міжособові проблеми тощо.

Лікування цієї недуги проводиться на декількох рівнях. Перший рівень – це безпосередньо робота хворого з психологом. Другий рівень – це терапія, що проводиться усередині сім`ї. Третій ступінь, який також необхідний для повного лікування, – це робота в групі. Такі групи створюються з людей з подібним діагнозом. Всі вони перебувають на різних стадіях лікування. Хворі діляться досвідом, своїми успіхами і невдачами, секретами боротьби з недугою.

Важливо також сказати про те, що більшість людей, що страждають на булімію, перебувають у депресивному стані, тому лікарі призначають спеціальні антидепресанти, рекомендовані для хворих булімією. Ці препарати допомагають зменшити частоту "нападів обжерливості", а також бажання звільнити шлунок після прийому їжі, викликавши блювоту або прийнявши проносні засоби.

www.gen.su