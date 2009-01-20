За старіння мозку відповідає цукор

Підвищення рівня цукру в крові, нормальна ознака процесу старіння, зачіпає роботу гіпокампу - області мозку, що має вирішальне значення для навчання і пам`яті. Учені вважають, що саме завищені рівні глюкози в крові пов`язані з когнітивною дисфункцією в літньому віці. Передбачається, що регулювання речовини в організмі дозволить запобігти віковим проблемам, пов`язаним із зниженням пам`яті. В той же час неврологи відзначають, що фізичні вправи стабілізують концентрації глюкози і, відповідно, покращують роботу мозку.

Дослідження Колумбійського університету /США/ показало, що фізична активність зміцнює частину головного мозку, що асоціюється із старінням, за рахунок контролю цукру в крові. Такі висновки були зроблені після аналізу функцій гіпокампу у 240 здорових людей близько 80 років. Відомо, що ушкодження гіпокампу розвиває хворобу Альцгеймера та інші пізнавальні проблеми. Лікарі стверджують, що підтримка оптимального рівня цукру в крові і виконання регулярних фізичних вправ можуть ефективно запобігти когнітивним розладам і підтримати мозкову активність в похилому віці.

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