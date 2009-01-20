Кіровоградщина: у 2008 щодо медиків порушено 9 кримінальних справ

У 2008 році органами прокуратури Кіровоградщини за наслідками перевірок в сфері охорони здоров’я порушено 9 кримінальних справ, внесено 136 приписів та подання, за якими притягнуто до відповідальності 155 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Кіровоградської області.

Як приклад, лікарями обласної лікарні під час надання медичної допомоги молодій жінці допущено порушення вимог Міністерства охорони здоров’я України, обсяг наданих медичних послуг хворій не відповідав стану її здоров’я, що спричинило смерть пацієнтки. Прокуратурою Кіровограда за цим фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України. Слідство в справі триває.

У судовому розгляді перебуває кримінальна справа за ч. 2 ст. 308, ч. 2 ст. 320 КК України стосовно медсестри обласної психіатричної лікарні, яка викрадала та привласнювала психотропну речовину „Сибазон”. Ліки в подальшому жінка збувала наркотично залежним особам.