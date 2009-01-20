Депресія робить нас сильнішими

Відчуття глибокої пригніченості, відоме як депресія, - необхідний елемент для людини на шляху його формування як сильної особистості, стверджують американські учені.

Глобальна економічна криза потужно позначилася на моральному стані мешканців США, збільшивши популярність антидепресантів і заспокійливих засобів.

У зв`язку з цим учені знову підняли питання: чи безпечно позбавлятися від поганого настрою таким простим і швидким способом?

Провівши ряд досліджень, американські учені з Університету Нью-Йорка дійшли висновку, що депресія, незважаючи на свої явно негативні симптоми, несе цілком певну позитивну функцію, будучи не тільки захисним бар`єром, але і станом, що сприяє значним досягненням і робить свою «жертву» сильнішою, здатною впоратися з життєвими проблемами.

Водночас лікування депресії медичним шляхом — застосування лікарських препаратів, широко поширених і популярних в сучасному суспільстві, - надає людині “ведмедячу” послугу.

Штучно піднімаючи настрій, антидепресанти примушують нас жаліти себе і знищують мотивацію міняти своє життя на краще.

«Коли ми знаходимо щось, що так глибоко сидить в нас на біологічному рівні, ми допускаємо, що воно існує, тому що воно володіє певними перевагами — в іншому випадку природа б нас не обтяжувала цим, - пояснює професор Джером Уейкфілд. - Я вважаю, що нормальна функція сильних негативних емоцій — це зупинити нормальне функціонування нашого організму, щоб тимчасово перемкнути нас на щось особливе».

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