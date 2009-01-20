У азіатів виявлено ген, що зумовлює захворювання серця

Міжнародна команда учених знайшла генетичну мутацію, наявність якої практично гарантує розвиток серцевих захворювань.

Подібна мутація зустрічається винятково у мешканців Південної Азії, причому носіями гена мутанта є близько чотирьох відсотків мешканців регіону, або приблизно 60 мільйонів осіб.

Описана ученими мутація пов`язана з втратою 25 пар нуклеотидів у гені MYBPC3, що кодує структуру білка серцевого м`яза. Утворення дефектного білка може викликати розвиток важкої артеріальної гіпертензії, дистрофію серцевого м`яза, а також раптову зупинку серця. В молодості організм може блокувати ефект гена, що мутує, проте з віком ця здатність зникає, що приводить до появи симптомів вад серця, вважають дослідники.

Учені з чотирьох країн світу досліджували поширеність і значення цієї мутації майже у 1500 жителів Індії. З`ясувалося, що за наявності цієї аномалії ризик захворювання серця підвищувався в сім разів. Подальші дослідження показали, що більше 90% осіб середнього і літнього віку з цією спадковою аномалією страждали на захворювання серця, повідомив керівник дослідження Кумарасамі Тангараж.

У подальшому, при проведенні генетичного аналізу жителів 26 країн на п`яти континентах, вказану мутацію вдалося виявити в Пакистані і Шрі-Ланці, а також в Малайзії та Індонезії. У решті країн вона не зустрічалася, заявили дослідники.

На думку фахівців, нові дані можуть бути корисні для виявлення осіб, схильних до захворювань серця, а також створення нових методів лікування.

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