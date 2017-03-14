Усі підрозділи ЗСУ в зоні АТО на 100% забезпечені медичними приладами та ліками

Про це йдеться у повідомленні прес-центру штабу антитерористичної операції у Facebook в зв’язку із поширенням окремими Інтернет ресурсами відповідної інформації.

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«Перерахована у повідомленнях Інтернет ресурсів медична апаратура, зокрема мішок Амбу для вентиляції легенів та хірургічні інструменти для проведення конікотомії, у медичних службах батальйонів бригад не передбачена. Дане медичне обладнання, у разі необхідності, використовується військовими лікарями на вищих етапах евакуації поранених військовослужбовців», - заявили у штабі.

Як наголошується в повідомленні, «усі підрозділи ЗСУ, особовий склад яких виконує бойові завдання в зоні АТО, на 100 відсотків забезпечені медичними приладами та лікарськими засобами».