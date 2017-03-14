У світі 27 мільйонів осіб мають наркотичну залежність - ООН

Світова проблема наркотиків, як і раніше, є серйозною загрозою для здоров'я, безпеки і добробуту людства. Сьогодні особливу стурбованість викликає наркоманія серед дітей і молоді, в тому числі пристрасть представників юного покоління до синтетичних опіоїдів, зокрема до фентанилу, що швидко зумовлює сильну психічну і фізичну залежність.

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Цю проблему обговорюють учасники ювілейної 60-ї сесії Комісії з наркотичних засобів, яка розпочала свою роботу у Відні.

У доповіді йдеться, що ймовірність передозування фентанілом в два рази вища, ніж героїном. Фентаніл вважається найсильнішим опіоїдом, доступними для використання в медицині. Він приблизно в 100 разів перевершує потенціал морфіну. Цей препарат цінний тим, що він має потужні знеболювальну та седативну дію і широко використовується для зняття сильного болю, а також для анестезії. З іншого боку, в останні роки зростає зловживання такими лікарськими засобами і спостерігається висока залежність від них.

Вперше продукти, що містять фентаніл та його аналоги, з'явилися на чорних ринках наркотиків в 1970-х і 1980-х роках. Вони «прославилися» відомими випадками передозувань наркозалежних осіб. Сьогодні незаконне виготовлення фентанілу досягла безпрецедентних масштабів. Необхідні матеріали та обладнання для його виробництва можна легко придбати за низькою ціною через Інтернет. Ситуація ускладнюється появою нових фентанілових аналогів, які не були схвалені для медичних цілей.

На думку експертів, найбільше з проблемою передозування опіоідами зіткнулися країни Північної Америки. Спочатку різке зростання випадків передозування у США було пов'язано з пристрастю до героїну, однак нинішня криза обумовлена нелегальним виготовленням фентанілу або фентанілових аналогів. Саме з вживанням цих коштів пов'язують кілька «епідемій смерті від передозування", які прокотилися країною у період після 1970-х років. З осені 2013 року через передозування фентанілу та його аналогів у країнах Північної Америки загинули п'ять тисяч осіб.

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60-я сесія Комісії з наркотичних засобів триватиме до 17 березня. Для участі в ній прибули півтори тисячі представників держав-членів ООН, міжнародних організацій і громадянської спільноти.

16 березня її учасники розглянуть питання про включення прекурсорів метамфетаміну, фентанілу та їх аналогів перелік засобів, які підпадають під режим дії Конвенції 1988 року про боротьбу проти незаконного обороту наркотичних засобів і психотропних речовин. Таке рішення покликане допомогти державам у боротьбі з підпільним виготовленням цих речовин. Крім того в ході сесії під режим особливого контролю, згідно з Конвенцією 1961 року, потрапить аналог фентанілу - бутифентаніл.

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Слід зазначити, що сьогодні в усьому світі через наркотичну залежність страждає понад 27 мільйонів осіб. У їх числі - 12 мільйонів ін'єкційних наркоманів. У 2014 році в результаті передозування та інших причин, пов'язаних зі споживанням наркотиків, загинуло близько 207 тисяч осіб.

У 2014 році в світі налічувалося від 157 до 337 млн. осіб у віці 15-64 років, які вживали заборонені речовини протягом останнього року.