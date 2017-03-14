На лікуванні в медустановах Міноборони лікують 125 військовослужбовців, поранених в АТО

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив прес-секретар Міністерства оборони Дмитро Гуцуляк.

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За його словами, ще семеро військовослужбовців проходять лікування за кордоном, в тому числі четверо - в Німеччині, двоє - в Італії і один - в США. Також ще 73 учасника АТО проходять реабілітацію в санаторно-курортних установах ВСУ.

«Всього з початку АТО реабілітацію у військових медичних закладах пройшли 3 235 тис. військовослужбовців», - сказав Гуцуляк.

Він також повідомив, що з початку року міністерство витратило на оплату медикаментів для військовослужбовців понад 25 млн грн. «У цьому році обсяг видатків становить 298,5 млн грн, або понад 90% загальної суми, виділеної на медичне забезпечення ЗСУ», - сказав Гуцуляк.