Показники захворюваності на ГРВІ зростають - МОЗ

За період 12-18 січня Міністерство охорони здоров`я відзначає зростання захворюваності на грип та гострі респіраторні інфекції, повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я України.

Статистичний показник зарегістрованої захворюваності збільшився на 36,6% порівняно з 5-11 січня. Водночас, рівень захворюваності перебуває на сезонному, звичайному для цієї пори рівні і не перевищує епідемічний поріг.

12-18 січня зріс (порівняно з 5-11 січня) рівень захворюваності в дитячих вікових групах: на 13,2% серед дітей 0-2 років, на 29,3% серед дітей 3-6 років і на 65,8% серед дітей 6-14 років.

МОЗ зазначає, що за даними вірусологічних лабораторій, захворюваність в основному обумовлена активізацією респіраторних вірусів: аденовірусів і вірусів парагрипу. Одночасно, відомство відзначає, що активізація вірусів грипу ще не розпочалася.

МОЗ рекомендує населенню повноцінно харчуватися з включенням вітамінів у природному вигляді в зв`язку із загрозою можливого спалаху захворювань грипом та іншими гострими респіраторними захворюваннями (ГРЗ).