Ситуація щодо грипу та ГРВІ: найвищий показник захворюваності - на Київщині

Як повідомли УНІАН у Центрі з контролю та моніторингу захворювань, показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складав 328 на 100 тисяч населення, що менше на 20,6 % від показника минулого тижня та аналогічних періодів останніх п’яти сезонів спостереження.Госпіталізовано 5 597 осіб – 4 % від захворілих.

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На 10-му тижні летальних випадків внаслідок ускладнення захворювання на грип не зареєстровано.

Найвищий показник захворюваності на ГРВІ зареєстровано в Київській (645,5), найменший – у Закарпатській (176,9 на 100 тис. населення) областях. В жодній із областей України епідемічний поріг не перевищено, темп приросту захворюваності серед дорослих і дітей до 17 років знизився на 23,1% та 19,5 % відповідно.

На звітному тижні при дослідженні 51 парної сироватки крові від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ діагностичне зростання титрів антитіл до вірусів грипу типу А визначено в 45,1 % зразків.

Проведено 279 досліджень зразків матеріалу від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ, з них у 31,2 % випадках отримані позитивні результати. Серед виявлених респіраторних вірусів домінують віруси парагрипу (44,6 %), також визначені РС-віруси (38,6 %), аденовіруси (16,9 %).

З початку епідемічного сезону досліджено 3 389 зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ, серед яких у 39,6 % визначено РНК вірусу грипу.

В поточному сезоні серед позитивних знахідок домінує вірус грипу типу А (H3) сезонний, частка якого дорівнює 71 %.