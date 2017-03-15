ВР не підтримала пропозицію провести парламентські слухання щодо фармацевтичної політики

09:34, 15 березня 2017
Країна
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Верховна Рада не підтримала проект постанови "Про проведення парламентських слухань на тему: «Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами» (№5601).

Українське фармацевтичне законодавство адаптують до європейських вимог / Фото: УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, голосування за відповідний проект відбувалося кілька разів, але жодного разу не вистачило необхідних 226 голосів.

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Голова ВР зазначив, що парламент ще повернеться до голосування за цю пропозицію.

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Теги: #Верховна Рада#ліки#фармацевтична промисловість