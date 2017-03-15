ВР не підтримала пропозицію провести парламентські слухання щодо фармацевтичної політики
09:34, 15 березня 2017Країна
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Верховна Рада не підтримала проект постанови "Про проведення парламентських слухань на тему: «Раціональна фармацевтична політика та забезпечення населення ефективними, безпечними та доступними лікарськими засобами» (№5601).
ВР не підтримала пропозицію провести 24 травня парламентські слухання про фармацевтичну політику / Фото: УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, голосування за відповідний проект відбувалося кілька разів, але жодного разу не вистачило необхідних 226 голосів.
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Голова ВР зазначив, що парламент ще повернеться до голосування за цю пропозицію.
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