ВР не підтримала пропозицію провести парламентські слухання щодо фармацевтичної політики

Як передає кореспондент УНІАН, голосування за відповідний проект відбувалося кілька разів, але жодного разу не вистачило необхідних 226 голосів.

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Голова ВР зазначив, що парламент ще повернеться до голосування за цю пропозицію.