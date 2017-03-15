Рішення про тимчасове переміщення вантажів у зоні АТО не стосуватиметься гуманітарної допомоги

14:01, 15 березня 2017
Країна
67

Рада національної безпеки та оборони України доручила уряду має невідкладно забезпечити припинення переміщення вантажів у зоні АТО, окрім гуманітарних.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні після екстреного засідання РНБО її секретар Олександр Турчинов.

Читайте такожЗ початку бойових дій на Донеччині через необережне поводження з вибухівкою загинули 5 дітей

«Кабінету міністрів доручено невідкладно забезпечити припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, окрім тих, що мають гуманітарний характер та надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на виконання рішення РНБО до 13.00 буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Також Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

«Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених «республік», з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», - наголосив Турчинов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #гуманітарна допомога#війна на Донбасі