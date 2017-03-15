Рішення про тимчасове переміщення вантажів у зоні АТО не стосуватиметься гуманітарної допомоги

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні після екстреного засідання РНБО її секретар Олександр Турчинов.

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«Кабінету міністрів доручено невідкладно забезпечити припинення переміщення вантажів через лінію зіткнення, окрім тих, що мають гуманітарний характер та надаються українськими та міжнародними гуманітарними організаціями», - наголосив він.

Як повідомляв УНІАН, на виконання рішення РНБО до 13.00 буде перекрито всі автомобільні та залізничні шляхи, які ведуть до лінії розмежування в зоні АТО.

Також Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення тимчасово припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення в зоні антитерористичної операції.

«Констатуючи різку ескалацію російської агресії проти України, насильницьке захоплення українських підприємств, що розташовані на території окремих районів Донецької та Луганської областей, усвідомлюючи загострення загроз економічній і енергетичній безпеці України, спровоковане свідомими діями терористів, та враховуючи те, що РФ почала на державному рівні визнавати "документи" самопроголошених «республік», з метою захисту прав і свобод громадян України та забезпечення національної безпеки України РНБО вирішила: тимчасово, до реалізації пунктів 1-2 Комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також до повернення під українську юрисдикцію захоплених підприємств, припинити переміщення вантажів через лінію зіткнення», - наголосив Турчинов.