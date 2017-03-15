Україна потребує значної кількості реабілітологів - МОЗ

Як повідомили УНІАН у МОЗ, фахівці обговорили шляхи імплементації заходів на етапах підгострої та довготривалої реабілітації у спеціалізованих закладах, не підпорядкованих МОЗ.Представники Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників антитерористичної операції, Державного управління справами погодились із запропонованою дорожньою картою.

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Як зазначили у МОЗ, в Україні лишається проблема кадрового забезпечення реабілітації, яке не досягає світових та європейських стандартів. Кадри потрібні зараз та у великої кількості. Кожен пацієнт на найінтенсивнішому, підгострому, етапі реабілітації має отримувати щоденно три години індивідуальних занять з фізичним терапевтом, ерготерапевтом або іншим функціональним спеціалістом мультидисциплінарної команди.

У світі до складу мультидисциплінарної реабілітаційної команди входять - лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, ерготерапевт, логотерапевт, соціальний працівник, психолог, протезист-ортезист, реабілітаційна медична сестра.

Як зазначив завідувач відділення відновного лікування Військово-медичного клінічного центру Західного регіону Міністерства оборони України Ростислав Данилків, в умовах очолюваного ним підрозділу, завдяки ініціативі «зсередини», попри недосконалість та неврегульованість законодавчої та нормативної бази, вже практично реалізований і дає свої результати командний підхід до надання реабілітаційної допомоги.

Для якісної реабілітації вкрай потрібно забезпечення кадрами з необхідними професійними компетентностями. До медичних інтервенцій лікарів фізичної та реабілітаційної медицини фактично належить лише невеликий обсяг медикаментозних призначень, які контролюють спастичність, біль, епілептичні напади, депресію. Але вони мають добре знати та чітко орієнтуватися, чим займаються усі члени мультидисциплінарної команди.