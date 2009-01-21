Посуд небезпечний для здоров`я

Немає нічого вічного, так і наші каструльки, чугунки, сковорідки приходять з часом в непридатність. Якщо ви вирішили замінити їх, то до вибору слід поставитися уважніше, так матеріал, з якого вони виготовлені, має важливе значення, оскільки може негативно впливати на наше здоров`я.

Що стосується емальованого посуду, то тут важливо стежити за її цілісністю, а у разі сколов в їжу можуть потрапити сполуки важких металів.

Слід не порушувати тефлонового покриття, та воно саме починає зникати (випаровуватися) з поверхні посуду вже при двохстах градусів.

А будь-які пошкодження на поверхні тефлону виділяють шкідливі речовини, в їх складі знаходиться і плавикова кислота, що є токсичною.

Якщо говорити про алюміній, то тут слід зазначити його неміцність. Такий посуд легко піддається деформації, дряпається і т.д. Також виділяє шкідливі речовини, та і вітамін С в продуктах майже повністю руйнується.

Оцинкований сталевий посуд екологи і багато учених відносять до розряду перших наших ворогів, оскільки вона виділяє при нагріванні солі цинку, а, як відомо, вони дуже отруйні. Посуд, виготовлений з неіржавіючої сталі, більш екологічний. Але нікель, що входить в її склад, може стати причиною алергічних реакцій.

А ось старий добрий чавун залишається в пошані. Йому не страшні жодні ушкодження і подряпини.

Посуд з вогнетривкого скла не дозволяє шкідливим речовинам, але при цьому вона погано проводить тепло.

Найоптимальнішим варіантом можна вважати посуд, виготовлений з скла і глини. Ці матеріали нейтральні, що не входять в реакцію з будь-якими продуктами, при цьому вони не бояться високих температур.

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