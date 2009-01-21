Дієтологи пропонують худнути за допомогою релаксації
Має ключове значення
Релаксація має ключове значення для підтримки здорової ваги при заняттях фізичними вправами, вважають новозеландські фахівці Університету Отаго. Вони виявили, що жінки мають більше шансів зберегти вагу в нормі при практиці методів релаксації тіла - завдяки цьому фізичні тренування були результативнішими і позитивний ефект тривав довше.
Дворічне дослідження включало 225 жінок, які прагнули скинути зайві кілограми без дієти. Інтенсивне навчання способам розслаблення тіла сприятливо позначилося на психічному і фізичному здоров`ї учасниць: експерти відмітили поліпшення якості життя, зниження психологічного стресу і підтримку загального самопочуття. Крім того, подібна терапія дозволяла запобігати переїданню: більшість жінок в результаті програми стали рідше споживати продукти з високим вмістом жиру і цукру.
Способи релаксації включали прогресивне розслаблення м`язів, дихальні вправи і візуалізацію. За словами дослідників, хоча втрата ваги не була головною метою експерименту, було відмічено, що при регулярній практиці техніки релаксації протягом двох років жінки схуднули в середньому на 2,5 кілограма. Фізіологи упевнені, що релаксація послужить ефективною підтримкою здорового способу життя, допомагаючи на тривалий період часу не повніти, не відчувати нервової напруги і не розвивати хронічні хвороби.