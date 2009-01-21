Криза спровокує зростання психічних розладів і алкоголізму

Глобальна фінансова криза може привести до зростання числа психічних розладів і збільшення споживання алкоголю, заявила директор Всесвітньої організації охорони здоров`я (ВООЗ) Маргарет Чан.

"Криза здатна спровокувати розповсюдження фобій, збільшення числа психічних захворювань і привести до зростання споживання тютюну, алкоголю і інших шкідливих для здоров`я субстанцій", заявила Чан, 20 січня, в штаб-квартирі ВООЗ в Женеві.

За словами Чан, щось подібне відбувалося під час минулих фінансово-економічних криз, тому тепер є всі підстави побоюватися повторення негативних тенденцій.

Директор ВООЗ заявила, що керівництво організації вирішило створити спеціальну групу експертів для вивчення впливу наслідків глобальної фінансової кризи на ситуацію у сфері охорони здоров`я.

Одним з таких наслідків, за словами директора ВООЗ, може стати надмірний приплив клієнтів до громадських медичних установ.

"В період економічної кризи люди прагнуть користуватися послугами не приватного, а громадського сектора охорони здоров`я. Тим часом, в багатьох країнах цей сектор і без того переповнений, до того ж недостатньо фінансується, тому наплив нових клієнтів може підірвати нормальну роботу", - відзначила Чан.

За матеріалами www.who.int