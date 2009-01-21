У Чехії хочуть збільшити післяпологову відпустку до 18 тижнів

Чехія сподівається до червня досягти консенсусу щодо збільшення до 18 тижнів відпустки у зв’язку з народженням дитини

Брюссель. 21 січня. УНІАН. Чехія сподівається до червня досягти консенсусу щодо збільшення до 18 тижнів відпустки у зв’язку з народженням дитини.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив 20 січня міністр головуючої у ЄС Чехії з європейських справ Міхал СЕДЛАЧЕК під час обговорення цього питання на публічних дебатах, організованих Комітетом з питань гендерної рівності Європарламенту.

У свою чергу, комісар ЄС з питань зайнятості, соціальних справ та рівності шансів Владімір ШПІДЛА зазначив, що пропозиції Єврокомісії про збільшення терміну відпустки у зв’язку з народженням дитини з нинішніх 14 до 18 тижнів зі 100% збереженням зарплати повністю відповідає рекомендаціям Всесвітньої організації праці.

“У контексті економічної кризи та кризи робочих місць жінки часто стають прямими жертвами. Ми повинні покращити рівність між чоловіками і жінками і подвоїти зусилля, щоб краще узгодити сімейне та професійне життя”, - заявив комісар.

Водночас, ряд депутатів висловили сумнів у можливості досягти консенсусу у Євросоюзі щодо збільшення оплачуваної відпустки за такий короткий час, що залишився до червня.

Зараз Комітет Європарламенту працює над підготовкою доповіді щодо пропозицій Єврокомісії про збільшення відпустки у зв’язку з народженням дитини. Її розгляд у Комітеті запланований на середину квітня, а голосування в сесійній залі Європарламенту – на травень.