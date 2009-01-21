Чим загрожує введення грошової допомоги хворим на діабет?
100 грн на місяць
Громадські організації України занепокоєні рішенням уряду щодо введення адресної грошової допомоги хворим на цукровий діабет.
Як зазначила на прес-конференції в УНІАН віце-президент Міжнародної діабетичної федерації Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, рішення уряду ставить під загрозу життя майже 200 тис. інсулінозалежних хворих в Україні.
“За підрахунками експертів, кожен хворий на цукровий діабет отримуватиме близько 100 грн. на місяць для купівлі життєво необхідних ліків, а цих грошей не вистачить і на найдешевший інсулін. Відтак, запланованих у бюджеті на 2009 рік коштів на придбання інсуліну вистачить на 30-60% від річної потреби (залежно від індивідуальної добової дози препарату)”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.
За словами президента Міжнародної діабетичної асоціації України Людмили ПЕТРЕНКО, нова ініціатива уряду наклалася на надтяжку економічно-фінансову кризу. “Нині у країні нестача коштів на все, зокрема і на закупівлю медичних препаратів, що мають постачатися хворим безоплатно. Звідси і занепокоєння у медиків, у громадських організаціях діабетиків, та у тисяч хворих: чи не буде гірше?”, - зауважила Л.ПЕТРЕНКО.
Вона також вважає, що рішення віддати гроші безпосередньо до рук пацієнта загострить проблему. “Хворий має впливати на вибір препарату не лише сумою готівкових грошей, а й спільно з лікарем через систему фіксованих рецептів”, - сказала Л.ПЕТРЕНКО.
Представники громадських організацій заявили, що виступають за прозору та зрозумілу для усіх систему забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами згідно з медичними показаннями. Зокрема, Л.ПЕТРЕНКО вважає, що має бути більш тісною взаємодія перед прийняттям подібних рішень. "Бо до нас звертаються тисячі людей, а ми не знаємо, що їм відповісти та як їх заспокоїти," - сказала вона.
У свою чергу В.ОЧЕРЕТЕНКО зауважила, що ніде у світі немає подібної системи забезпечення інсулінами. За її словами, спроби ввести аналогічну схему у двох областях Російської Федерації закінчилися крахом, не отримавши подальшого розвитку.
“У переважній кількості країн світу забезпечення та оплату інсулінів бере на себе держава (подекуди спільно зі страховими компаніями). Лише у країнах Африки проблема цукрового діабету не є пріоритетом охорони здоров’я та не фінансується державою”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.
Представники Міжнародної діабетичної федерації заявили, що у разі, якщо владні структури ігноруватимуть дану проблему, вони лишають за собою право звернутися за підтримкою до відповідних міжнародних інституцій, а також до інших заходів, зокрема й до голодування на знак протесту проти рішення уряду.
Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала, що уряд України відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.
«Ми сьогодні ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.