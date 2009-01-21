Чим загрожує введення грошової допомоги хворим на діабет?

Громадські організації України занепокоєні рішенням уряду щодо введення адресної грошової допомоги хворим на цукровий діабет.

Як зазначила на прес-конференції в УНІАН віце-президент Міжнародної діабетичної федерації Валентина ОЧЕРЕТЕНКО, рішення уряду ставить під загрозу життя майже 200 тис. інсулінозалежних хворих в Україні.

“За підрахунками експертів, кожен хворий на цукровий діабет отримуватиме близько 100 грн. на місяць для купівлі життєво необхідних ліків, а цих грошей не вистачить і на найдешевший інсулін. Відтак, запланованих у бюджеті на 2009 рік коштів на придбання інсуліну вистачить на 30-60% від річної потреби (залежно від індивідуальної добової дози препарату)”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

За словами президента Міжнародної діабетичної асоціації України Людмили ПЕТРЕНКО, нова ініціатива уряду наклалася на надтяжку економічно-фінансову кризу. “Нині у країні нестача коштів на все, зокрема і на закупівлю медичних препаратів, що мають постачатися хворим безоплатно. Звідси і занепокоєння у медиків, у громадських організаціях діабетиків, та у тисяч хворих: чи не буде гірше?”, - зауважила Л.ПЕТРЕНКО.

Вона також вважає, що рішення віддати гроші безпосередньо до рук пацієнта загострить проблему. “Хворий має впливати на вибір препарату не лише сумою готівкових грошей, а й спільно з лікарем через систему фіксованих рецептів”, - сказала Л.ПЕТРЕНКО.

Представники громадських організацій заявили, що виступають за прозору та зрозумілу для усіх систему забезпечення хворих на цукровий діабет інсулінами згідно з медичними показаннями. Зокрема, Л.ПЕТРЕНКО вважає, що має бути більш тісною взаємодія перед прийняттям подібних рішень. "Бо до нас звертаються тисячі людей, а ми не знаємо, що їм відповісти та як їх заспокоїти," - сказала вона.

У свою чергу В.ОЧЕРЕТЕНКО зауважила, що ніде у світі немає подібної системи забезпечення інсулінами. За її словами, спроби ввести аналогічну схему у двох областях Російської Федерації закінчилися крахом, не отримавши подальшого розвитку.

“У переважній кількості країн світу забезпечення та оплату інсулінів бере на себе держава (подекуди спільно зі страховими компаніями). Лише у країнах Африки проблема цукрового діабету не є пріоритетом охорони здоров’я та не фінансується державою”, - наголосила В.ОЧЕРЕТЕНКО.

Представники Міжнародної діабетичної федерації заявили, що у разі, якщо владні структури ігноруватимуть дану проблему, вони лишають за собою право звернутися за підтримкою до відповідних міжнародних інституцій, а також до інших заходів, зокрема й до голодування на знак протесту проти рішення уряду.

Як повідомляв УНІАН, 14 січня 2009 року прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО поінформувала, що уряд України відмовився від практики проведення централізованої закупівлі Міністерством охорони здоров`я України інсулінових препаратів для хворих на цукровий діабет.

«Ми сьогодні ухвалили рішення, що нарешті не Міністерство охорони здоров`я купуватиме інсулін централізовано, а потім ліки роздавати хворим, а гроші, закладені в бюджеті, будуть саме грошима видаватися людям, які хворіють на цукровий діабет, і вони самі купуватимуть ті ліки, які їм потрібні для ефективного лікування, а не ті, які нав`язують зверху», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.