Пенітенціарні установи мають стати частиною системи охорони здоров'я - МОЗ

У МОЗ відбулася нарада щодо напрямку реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.

У нараді взяли участь народні депутати, представники Генеральної прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства юстиції, громадських організацій. Учасники наради дійшли згоди про необхідність передачі функції організації системи охорони здоров’я ув’язнених до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України. Представники Міністерства зазначили, що в інтересах пацієнтів передача медичної служби Державної кримінально-виконавчої служби до сфери управління МОЗ повинна відбутись якнайшвидше. Читайте такожСеред засуджених в Україні близько 4,6% ВІЛ-інфікованих За результатом обговорення прийняли рішення про необхідність доопрацювання проекту Концепції реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби з урахуванням напрямку реформи системи охорони здоров’я в Україні.

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