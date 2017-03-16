Пенітенціарні установи мають стати частиною системи охорони здоров'я - МОЗ
У МОЗ відбулася нарада щодо напрямку реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України.
У нараді взяли участь народні депутати, представники Генеральної прокуратури, Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, Міністерства юстиції, громадських організацій.
Учасники наради дійшли згоди про необхідність передачі функції організації системи охорони здоров’я ув’язнених до сфери управління Міністерства охорони здоров’я України.
Представники Міністерства зазначили, що в інтересах пацієнтів передача медичної служби Державної кримінально-виконавчої служби до сфери управління МОЗ повинна відбутись якнайшвидше.
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За результатом обговорення прийняли рішення про необхідність доопрацювання проекту Концепції реформування системи охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби з урахуванням напрямку реформи системи охорони здоров’я в Україні.